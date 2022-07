Inflacioni arrin majat në Gjermani

Inflacioni në Gjermani ka arritur maja, sipas Institutit Gjerman për Kërkime Ekonomike (IFO).

Instituti konsideron se inflacioni duhet të ulet gradualisht, pasi ka arritur majat.

Shefi i IFO-së, Timo Wollmershauser ka thënë se ndërkohë që ka shumë biznese do të rrisin çmimet, ato nuk do të jetë më aq e larta sa muajt e kaluar, raportojnë mediat e huaja.

“Ndërsa çmimet mund të vazhdojnë të rriten, shpejtësia e inflacionit duhet të ulet. Kjo sepse ai me sa duket ka arritur kulmin dhe gradualisht do të ulet gjatë gjysmës së dytë të vitit. Ndërkohë që ka shumë biznese do të rrisin çmimet, ato nuk do të jetë më aq e larta sa muajt e kaluar”, ka thënë ai.