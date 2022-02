Infektologu Cana: Ministri Bekim Sali reflektoi pozitivisht me formimin e Komisionit të ri për Sëmundje Infektive

Formimin e Komisionit të ri për Sëmundje Ngjitëse nga e ministrit aktual të Shëndetësisë, Bekim Sali, infektologu Fadil Cana e cilëson pozitiv, duke theksuar se në këtë komision do të ketë hapësirë edhe për personat të cilat gjatë kësaj periudhe të pandemisë kanë menduar se ndryshe duhet të menaxhohet me këtë krizë.

“Me formimin e ri të Komisioni për Sëmundje Ngjitëse u pa një reflektim i ministrit aktual Bekim Sali që ka disponim që në atë Komision atë që e theksova edhe më lartë të ketë edhe zëra të cilët mendojnë ndryshe nga agjenda e politikbërjes aktuale të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe u është dhënë hapësirë edhe personave të cilat gjatë kësaj periudhe të pandemisë kanë menduar se ndryshe duhet të menaxhohet me këtë krizë. Kjo është një shenjë pozitive se do të ketë debat brenda atij Komisioni dhe normal që megjithëse Komisioni ka karakter Këshilldhënës, nuk ka karakter vendimmarrës por është Komision ku do të debatohen të gjithë qasje, tezat të cilat mund të vijnë pro një çështje apo kundër një çështje dhe si sublimin i krejt atij debati ministri i Shëndetësisë e ka fjalën e fundit dhe ato propozime të cilat ia jep shtabit të Krizës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pastaj dalin si qëndrime zyrtare Qeverisë së RMV-së, tha infektologu Cana.