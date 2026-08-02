Infantino mund të përfitonte mbi 30 milionë euro në vit, nëse do të arrinte ta “shiste” Kupën e Botës

Infantino mund të përfitonte mbi 30 milionë euro në vit, nëse do të arrinte ta “shiste” Kupën e Botës

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, mund të siguronte një pagë vjetore prej mbi 30 milionësh, krahas bonuseve të tjera, nëse do të miratohej projekti për ristrukturimin e të drejtave komerciale të Kupës së Botës, raportoi gazeta britanike “The Times”.

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Projekti i quajtur “FIFA Forward Enterprise” parashikonte krijimin e një kompanie të re që do të menaxhonte Kupën e Botës dhe garat e tjera të FIFA-s. Rreth 20 për qind e aksioneve të saj do t’u shiteshin investitorëve privatë, me synimin për të siguruar deri në 4.2 miliardë dollarë.

Sipas dokumenteve të publikuara nga “The Times”, të ardhurat e Infantinos do të lidheshin drejtpërdrejt me drejtimin e entitetit të ri tregtar. Shuma e përfolur ishte shumëfish më e lartë se paga që ai merr aktualisht si president i FIFA-s.

Infantino kishte deklaruar se projekti nuk synonte përfitimin e tij personal, por rritjen e fondeve për zhvillimin e futbollit në mbarë botën.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, mund të siguronte një pagë vjetore prej mbi 30 milionësh, krahas bonuseve të tjera, nëse do të miratohej projekti për ristrukturimin e të drejtave komerciale të Kupës së Botës, raportoi gazeta britanike “The Times”.

Projekti i quajtur “FIFA Forward Enterprise” parashikonte krijimin e një kompanie të re që do të menaxhonte Kupën e Botës dhe garat e tjera të FIFA-s. Rreth 20 për qind e aksioneve të saj do t’u shiteshin investitorëve privatë, me synimin për të siguruar deri në 4.2 miliardë dollarë.

Sipas dokumenteve të publikuara nga “The Times”, të ardhurat e Infantinos do të lidheshin drejtpërdrejt me drejtimin e entitetit të ri tregtar. Shuma e përfolur ishte shumëfish më e lartë se paga që ai merr aktualisht si president i FIFA-s.

Infantino kishte deklaruar se projekti nuk synonte përfitimin e tij personal, por rritjen e fondeve për zhvillimin e futbollit në mbarë botën.
Megjithatë, projekti shkaktoi reagime të ashpra dhe u kundërshtua nga UEFA, CONCACAF-i dhe Konfederata Aziatike e Futbollit. Pas presionit të madh, Infantino konfirmoi se FIFA nuk do të vazhdonte me planin, duke pranuar se ai kishte krijuar ndarje të thella brenda futbollit botëror.

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