Infantino akuzohet se “theu besimin përmes mashtrimit”, tre konfederata i bëjnë thirrje për dorëheqje
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, është vënë nën presion të madh pas një letre të përbashkët të UEFA-s, Concacaf-ut dhe Konfederatës Aziatike të Futbollit (AFC), në të cilën drejtuesit e tre konfederatave e akuzojnë FIFA-n për shkelje të besimit dhe mungesë transparence.
Letra, e nënshkruar nga presidentët dhe sekretarët e përgjithshëm të tri konfederatave, thekson se debati i fundit rreth projektit FIFA Forward Enterprise (FFE) nuk lidhet vetëm me procedurat administrative, por me “integritetin e futbollit dhe integritetin e atyre që janë zgjedhur për ta udhëhequr atë”.
Projekti FFE parashikonte krijimin e një kompanie të re që do të menaxhonte të drejtat komerciale dhe të biletave të të gjitha garave të FIFA-s, përfshirë Kupën e Botës.
Në kuadër të këtij plani, 21 për qind e kompanisë do t’i shitej një kompanie private investimesh.
Propozimi u tërhoq pas kritikave të shumta nga disa konfederata, me UEFA-n që shkoi edhe më tej duke kërcënuar me bojkot të garave të FIFA-s.
Në letrën e përbashkët, drejtuesit e tre konfederatave shprehen në mënyrë të ashpër ndaj mënyrës se si është menaxhuar situata.
“Kur besimi thyhet përmes mashtrimit dhe kur një individ e vendos veten mbi kolektivin që i ka besuar autoritetin, atëherë detyra është braktisur”, thuhet në letër.
Ata theksojnë gjithashtu se udhëheqja e futbollit nuk duhet të shihet si një privilegj personal.
“Udhëheqja në futboll nuk është pronë. Nuk ka të bëjë me mbajtjen apo kërkimin e pushtetit. Është një detyrë shërbimi ndaj familjes së futbollit që ia ka besuar këtë përgjegjësi”, thuhet më tej.
Edhe pse Infantino nuk përmendet drejtpërdrejt në letër, burime pranë kësaj përplasjeje kanë bërë të ditur se mesazhi duhet të shihet si një mundësi që presidenti i FIFA-s të japë dorëheqjen dhe të largohet nga posti me dinjitet.
Kritika të forta ndaj projektit FFE
Tre konfederatat nuk janë bindur nga shpjegimet e FIFA-s për projektin e braktisur.
Sipas tyre, pranimi i gabimeve gjatë procesit nuk është i mjaftueshëm, pasi FIFA nuk ka pranuar se vetë propozimi ishte i gabuar në thelb.
“Propozimi nuk ishte thjesht një gabim procedural, por një dështim i thellë në gjykim dhe një shkelje themelore e besimit ndaj institucioneve të cilave FIFA ekziston për t’u shërbyer”, thuhet në letër.
Kritikat u shtuan edhe pas një takimi në Rabat të Marokut, ku Infantino kishte thirrur drejtues të lartë të FIFA-s.
UEFA, Concacaf dhe AFC pretendojnë se anëtarët e Këshillit të FIFA-s dhe shoqatat anëtare u lanë jashtë këtij takimi, ndërsa u ftuan vetëm zyrtarë të lartë të punësuar nga FIFA.
FIFA ka premtuar se do të paraqesë një raport mbi çështjen në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të FIFA-s, që pritet të zhvillohet në tetor.
Megjithatë, tre konfederatat kërkojnë që hetimi të kryhet nga një palë plotësisht e pavarur.
“Ka heshtje aty ku duhet të ketë përgjegjësi, distancë aty ku duhet të ketë transparencë”, thuhet në deklaratë.
Kërcënimi për bojkot dhe garat e reja
Përplasja mund të marrë përmasa edhe më të mëdha. Sipas burimeve, UEFA, Concacaf dhe AFC kanë zhvilluar diskutime paraprake për mundësinë e organizimit të garave të tyre, në rast se Infantino mbetet në detyrë dhe bojkoti i kompeticioneve të FIFA-s bëhet realitet.
Ende nuk ka detaje konkrete se si do të dukeshin këto gara apo kur mund të zhvilloheshin.
UEFA ka insistuar se mbështetja e FIFA-s për Infantinon nuk e ndryshon qëndrimin e saj lidhur me mundësinë e bojkotit.
Megjithatë, Concacaf dhe AFC ende nuk janë angazhuar publikisht për një bojkot. Brenda këtyre konfederatave gjithashtu nuk ka një qëndrim unik kundër Infantinos.
Meksika, për shembull, ka dalë publikisht në mbështetje të presidentit të FIFA-s.
Në Azi, nga 46 anëtarët e AFC-së, deri tani tetë vende kanë shprehur publikisht mbështetjen për Infantinon: Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Sri Lanka, Libani, Kuvajti, Mongolia, Filipinet dhe Butani.
Testi i parë i kërcënimit të UEFA-s mund të vijë shumë shpejt. Kupa e Botës U-20 për femra pritet të nisë pas pak më shumë se tri javësh në Poloni dhe në të marrin pjesë edhe pesë kombëtare të tjera evropiane, përfshirë Anglinë.
Franca, ndërkohë, ka bërë të ditur se aktualisht planifikon të marrë pjesë në turne.
Luftë e paprecedentë për pushtet në FIFA
Përplasja mes Infantinos dhe konfederatave po shndërrohet në një nga krizat më serioze që ka përjetuar futbolli botëror.
Sipas burimeve pranë palëve që kundërshtojnë Infantinon, mesazhi i fundit është i qartë: presidenti i FIFA-s duhet të largohet tani dhe të mos kërkojë një tjetër mandat në zgjedhjet e marsit.
Njëkohësisht me letrën e përbashkët, UEFA, Concacaf dhe AFC raportohet se kanë nisur diskutime paraprake për organizimin e garave të përbashkëta, në mënyrë që futbollistët të vazhdojnë të garojnë edhe nëse një bojkot i kompeticioneve të FIFA-s bëhet realitet.
AFC shihet si një nga faktorët vendimtarë në këtë përballje. Kontinenti aziatik, me 46 anëtarë, mund të përcaktojë nëse Infantino do të vazhdojë të qëndrojë në krye të FIFA-s.
Infantino vazhdon të ketë mbështetjen e Amerikës së Jugut, Afrikës dhe Meksikës, por mbetet e paqartë nëse kjo do të jetë e mjaftueshme.
Nëse UEFA dhe Concacaf votojnë si një bllok, me disa përjashtime, atyre do t’u duhej mbështetja e rreth një të tretës së vendeve të AFC-së për të siguruar një shumicë në një votim.
Megjithatë, një tjetër pikëpyetje mbetet: a mund të gjendet një kandidat që do të ishte në gjendje ta sfidonte Infantinon dhe njëkohësisht të bashkonte futbollin botëror?
Fakti që kundërshtarët e tij po kërkojnë me kaq këmbëngulje largimin e Infantinos tregon se ata ende nuk janë plotësisht të sigurt se kanë numrin e nevojshëm të votave.
Ajo që është e qartë është se rebelimi kundër Infantinos po forcohet dhe presioni ndaj presidentit të FIFA-s po rritet ndjeshëm, duke e futur futbollin botëror në një përplasje të paprecedentë për pushtetin dhe drejtimin e tij.