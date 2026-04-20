Industria Turke e Hapësirës Ajrore do të zgjerojë bashkëpunimin në mbrojtje me Malajzinë
Industria Turke e Hapësirës Ajrore (TAI) po zgjeron kontratat e mbrojtjes me Malajzinë mes bashkëpunimeve të reja, tha drejtori ekzekutiv i kompanisë, Mehmet Demiroglu, në kuadër të ngjarjes Shërbimet e Mbrojtjes në Azi (DSA) 2026 në Kuala Lumpur, raporton Anadolu.
Kryeministri malajzian, Anwar Ibrahim, vizitoi stendën e kompanisë TAI në ngjarje dhe nënshkroi një model në shkallë të plotë të aeroplanit trajnues reaktiv TAI Hurjet që ishte në ekspozitë.
Demiroglu përshëndeti ngjarjen në kryeqytetin malajzian, duke e quajtur si një nga panairet më të vendosura dhe më të mëdha të mbrojtjes në Azi.
Ai theksoi se kompania ka lidhje të forta me Malajzinë, veçanërisht me dorëzimin e tre mjeteve ajrore pa pilot ANKA në Forcat Ajrore Malajziane.
“Puna jonë me Malajzinë vazhdon me mjetet ajrore pa pilot dhe programin Hurjet. Ne kemi një zyrë të kompanisë TAI në vend me më shumë se 120 punonjës, që shërben si një urë lidhëse midis Turqisë dhe Malajzisë”, tha Demiroglu.
Ai gjithashtu tha se Malajzia është një partner kyç i mbrojtjes për Turqinë, duke shtuar se firma të tjera turke pritet të marrin pjesë në projekte të reja dhe më të mëdha në rajon.
“Malajzia është një nga vendet kryesore në zhvillim dhe në shumë aspekte një vend i zhvilluar me lidhje të ngushta me Turqinë në sektorin e mbrojtjes”, tha ai.
“Ekspozita tërhoqi interes të madh dhe ne besojmë se TAI dhe industria e mbrojtjes e Turqisë do të sjellin në jetë projekte edhe më të mëdha në vitet e ardhshme”, shtoi ai.