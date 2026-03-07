Indonezia pezullon pjesëmarrjen në nismën e propozuar “Bordi i Paqes”
Indonezia ka pezulluar të gjitha diskutimet për nismën e propozuar “Bordi i Paqes”, të nisur nga presidenti amerikan Donald Trump, duke përmendur përshkallëzimin ushtarak në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Siç raporton ‘Middle East Monitor’, kryediplomati indonezian Sugiono tha se vendimi u mor si përgjigje ndaj zhvillimeve të fundit në rajon.
Ai tha se përshkallëzimi ka ndikuar drejtpërdrejtë në prioritetet e politikës së jashtme të vendeve të përfshira në këtë nismë.
Sugiono shpjegoi se vëmendja ndërkombëtare është zhvendosur drejt pasojave të konfliktit që përfshin Iranin.
Ai shtoi se Indonezia do të zhvillojë konsultime intensive me partnerët në rajonin e Gjirit, të cilët, sipas tij, preken drejtpërdrejtë nga sulmet në vazhdim dhe rritja e tensioneve.
Pjesëmarrja e Indonezisë në këtë nismë është përballur gjithashtu me kritika nga grupe politike dhe fetare brenda vendit.
Kritikët argumentojnë se bashkimi në një këshill të udhëhequr nga administrata e presidentit Trump mund të minojë qëndrimin e kahershëm të Indonezisë në mbështetje të çështjes palestineze.
Në të njëjtin kontekst, Këshilli i Ulemave të Indonezisë bëri thirrje për tërheqje të menjëhershme nga kjo nismë.
Këshilli tha se organi i propozuar nuk ka efektivitet ndërsa operacionet ushtarake në rajon vazhdojnë.
Sipas ‘Middle East Monitor’, vendimi për pezullimin e pjesëmarrjes vjen në një kohë kur tensionet rajonale mbeten të larta dhe diskutimet diplomatike rreth kësaj nisme po përballen me një shqyrtim gjithnjë e më të madh.