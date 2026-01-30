Indonezi, rritet në 55 numri i viktimave nga rrëshqitjet e dheut
Numri i viktimave nga rrëshqitjet e dheut të javës së kaluar në Indonezi është rritur në 55 ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë në ditën e shtatë për 25 persona të zhdukur në rajonin e Java-s Perëndimore, raportoi sot agjencia shtetërore e lajmeve Antara, transmeton Anadolu.
Dy trupa të tjerë u nxorën nga vendi i ngjarjes, duke e çuar numrin e të vdekurve të konfirmuar në 55 ndërsa 25 të tjerë janë ende duke u kërkuar, tha Agjencia Kombëtare e Kërkimit dhe Shpëtimit.
Deri më tani, 41 trupa janë identifikuar dhe u janë dorëzuar familjeve të tyre dhe 75 persona janë shpëtuar në mënyrë të sigurt. Rrëshqitjet e dheut goditën një fshat në regjencën West Bandung të shtunën, duke vendosur dhjetëra shtëpi nën baltë dhe rrënoja.
Përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë në zonën e prekur, e cila karakterizohet nga terreni i vështirë.
Më parë, ministri i Bujqësisë i Indonezisë, Andi Amran Sulaiman tha se ministria planifikon të shndërrojë tokën e shkatërruar nga një rrëshqitje fatale e dheut në Cisarua, regjencën West Bandung, në zona plantacionesh si pjesë e përpjekjeve për të stabilizuar terrenin dhe për të zvogëluar rreziqet e ardhshme të fatkeqësive.