Incidenti i armatosur tek rruga e Plastikëve, ndërron jetë njëri prej të plagosurve

Si pasojë e përleshjes me armë zjarri tek rruga e Plastikëve, informacionet e fundit flasin, se fatkeqësisht njëri prej të plagosurve ka humbur jetën.

Tre persona të tjerë janë të lënduar, ndërsa ata menjëherë janë dërguar në kompleksin e Klinikave Nënë Tereza në Shkup.

Në vendngjarje është vërejtur numër i shtuar i forcave policore si dhe Prokuror përgjegjës.

MPB ende nuk ka dalë me informacion zyrtar se çfarë ka ndodhur konkretisht.

Sipas të dhënave të para, përleshjes me armë zjarri i ka paraprirë një përleshje fizike.

