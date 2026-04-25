Incident në Rumani, droni shkakton alarm – aeroplanët britanikë në gjendje gatishmërie
Autoritetet rumune thanë se 200 persona u evakuuan ndërsa dy aeroplanë luftarakë britanikë u ngritën në ajër pasi një dron u ul në qytetin juglindor të Galatit, pranë kufirit të vendit me Ukrainën.
Nuk është hera e parë që Rumania, e cila është anëtare e NATO-s, si dhe e BE-së, ka parë shkelje të hapësirës ajrore dhe fragmente dronësh të bien në territorin e saj pasi Rusia filloi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Presidenti rumun Nicusor Dan tha se ky, megjithatë, “është incidenti i parë ku prona rumune është dëmtuar në të vërtetë, gjë që ne e marrim shumë seriozisht”.
Ministri i jashtëm i vendit thirri ambasadorin rus në lidhje me incidentin.
Nuk u raportuan viktima si pasojë e incidentit, të cilin ministria e mbrojtjes e vendit tha se ndodhi në “një zonë të populluar”.