Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Inspektorët doganorë në Sektorin për Kontroll dhe Hetime, gjatë kontrollit të 21 importeve të mishit, kanë zbuluar mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë.

Nga Drejtoria Doganore shtojnë se kontrolli plotësues i dokumenteve të dorëzuara doganore, si dhe analizat laboratorike, kanë treguar se mishi është deklaruar nën kodin tarifor të gabuar me normë doganore më të ulët, në vend se në kodin tatimor adekuar me normë më të lartë.

Ndaj autorëve është ngritur padi penale për mashtrim doganor, ndërsa janë miratuar vendime për pagesë shtesë të shmangies së detyrave në vlerë prej shtatë milionë denarë.

Nga Drejtoria Doganore informojnë se do të vazhdojnë me masat për mbrojtjen e interesave financiare të shtetit dhe sigurimin e konkurencës korrekte të tregut.

MARKETING

Të ngjajshme

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin