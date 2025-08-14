Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë
Inspektorët doganorë në Sektorin për Kontroll dhe Hetime, gjatë kontrollit të 21 importeve të mishit, kanë zbuluar mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë.
Nga Drejtoria Doganore shtojnë se kontrolli plotësues i dokumenteve të dorëzuara doganore, si dhe analizat laboratorike, kanë treguar se mishi është deklaruar nën kodin tarifor të gabuar me normë doganore më të ulët, në vend se në kodin tatimor adekuar me normë më të lartë.
Ndaj autorëve është ngritur padi penale për mashtrim doganor, ndërsa janë miratuar vendime për pagesë shtesë të shmangies së detyrave në vlerë prej shtatë milionë denarë.
Nga Drejtoria Doganore informojnë se do të vazhdojnë me masat për mbrojtjen e interesave financiare të shtetit dhe sigurimin e konkurencës korrekte të tregut.