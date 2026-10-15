Imeri për kalimin e Izet Mexhitit në BDI: Në politikë kurrë një plus një nuk bëjnë dy
Saranda Imeri Stafai, në emisionin “Debat në Shenja”, ka komentuar mundësinë e një bashkëpunimi të ardhshëm me Bashkimin Demokratik për Integrim (BDI), duke iu referuar zërave në opinion se Izet Mexhiti mund të kalojë përsëri në BDI.
“Unë mendoj se kryetari vetë e tha dhe mendoj se nuk ka hapësirë për debat. Ai tha se BDI është kapitull i mbyllur për të. Megjithatë, në politikë një edhe një kurrë nuk bëjnë dy. Do të shohim”, deklaroi Imeri Stafai.