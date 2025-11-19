Imeri: Muhamed Hoxha është profesionist dhe do ta jetë një ministër me performancë të mirë

Deputetja Saranda Imeri në emisionin “Debat në Shenja”, ka deklaruar se brenda LD-së, ka disa emra të cilët janë lakuar për postin e ministrit të ekologjisë, pasi që sic dihet kryetari i LD-së, Mexhiti, tani më është kryetar i komunës së Çairit.
“Përflitet emri i zotri Muhamet Hoxhës ju e dini ka ushtruar detyrën si zëdhënës i qeverisë, është një person tepër profesional dhe mendoj se do ta kryejë punën me sukses dhe do të jetë një ministër, kushtimisht e them nëse zgjidhet me perfomancë të mirë, në bazë të profesionaliteti dhe përvojës që e ka”, deklaroi Imeri.

