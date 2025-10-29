Imeri: Dibranët e dinë që fjala ime e dhënë është amanet, kërkojë nga qytetarët që ta thënë fjalën e tyre ditën e diel
Kandidati i pavarur për komunën e Dibrës, Ramadan Imeri, në emisionin “Debat në Shenja” tha se dallimi mes atij dhe kundërkandidatit të tij është se dibranët e njohin shumë mirë atë.
“Ata e dinë se çdo fjalë që e jap e mbaj si amanet. Për mua amaneti peshon shumë, sot dua t’ju la një amanet: ditën e diell me 2 nëntor thuani fjalën tuaj, masovikisht rrethoni numrin 40 me shpirt me zemër të qetë dhe qojeni amanetin tim deri nw fund”, tha kandidati i pavarur Ramadan Imeri.