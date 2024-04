Ilir Hasani: Rruga Europiane, arsyeja pse kandidohem për deputetë

Mjeku Ilir Hasani, në emisionin “Intervistë në SHENJA” shpjegoi se përse ai ka vendosur të kandidohet për deputetë.

Ai tha se është pikërisht ajo lëvizje evropiane për të cilën, sipas tij BDI, atë nijet e ka shumë të pastër.

“Në atë rrugë jemi nisur dhe së bashku me partnerin e koalicionit, me ndihmesën tonë, ne e bëmë hapin e parë integrimin tonë në NATO. Menjëherë filluam aktivitetet që të integrohemi në BE, edhe për ta hjek atë frenin e dorës që Greqia që na e pat ngre. Ne ishim një ndër edhe iniciatorët edhe promotorët së bashku me partnerët e koalicionit, e bëmë edhe ndryshimin e emrit, një gjë që ishte po thuajse e pamundur”, deklaroi Hasani.

