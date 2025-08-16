Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!
Në Kuvend e RMV ka dështuar përpjekja e partnerëve qeveritar VMRO-VLEN në lidhje me ndryshimin në Kodin Zgjedhor, ku shumica parlamentare nuk kishte mundësi të bën ndryshimet shkaku i badenterit.
Në lidhje me këtë ka shkruar edhe deputeti nga opozita – Fronti Europian, Ilir Hasani, i cilo ka thënë se sot në kuvend e demaskuan mashtrimin që po u bën qeveria votuesit shqiptarë.
Shkrimi i plotë i deputetit Ilir Hasani nga FE:
Ne mbrojtje të dinjitetit të shqipetarëve, sot në kuvend e demaskuam mashtrimin qe po i behet votuesit shqipëtarë.
Eshtë shumë e qarte se Legjitimiteti është në anën tonë.
Nuk mund në qeveri të na përfaqësojne edhe ajo pak votë që s’vlen!
(Dështoi përpjekja për ndryshim të Kodit Zgjedhor, tentim i paprecedntë që tentuan ta bëjnë ditën e shtunë!)