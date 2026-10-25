Iliana Jotova kryeson në zgjedhjet presidenciale në Bullgari, sipas eksitpolleve
Presidentja aktuale Iliana Jotova ka siguruar numrin më të madh të votave në zgjedhjet presidenciale të së dielës në Bullgari, duke kryesuar ngushtë ndaj ish-kryeministrit në detyrë Andrey Gjurov, treguan eksitpollet, transmeton Anadolu.
Jotova ka marrë 36,5 për qind të votave, ndërsa Gjurov renditet pas saj me 32,4 për qind, sipas të dhënave të publikuara nga agjencia e sondazheve Trend, të cituara nga agjencia e lajmeve BTA.
Diferenca e ngushtë mes dy kandidatëve kryesorë ishte më e vogël se sa kishin parashikuar agjencitë e sondazheve para zgjedhjeve.
Rezultatet sugjerojnë një garë të ngushtë, ndërsa rezultati përfundimtar do të varet nga numërimi zyrtar i votave.
Sipas sistemit zgjedhor të Bullgarisë, një kandidat presidencial duhet të sigurojë më shumë se 50 për qind të votave të vlefshme, me kusht që pjesëmarrja në votime të jetë mbi 50 për qind e votuesve të regjistruar, për të fituar në raundin e parë.
Nëse asnjë kandidat nuk i përmbush këto kushte, të dielën e ardhshme, më 1 nëntor, do të mbahet raundi i dytë mes dy kandidatëve që kanë marrë më shumë vota.