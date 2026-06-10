Iker Casillas padit Porton, kërkon milionë euro dëmshpërblim
Portieri legjendar spanjoll, Iker Casillas ka paditur ish-klubin e tij, Porto, duke kërkuar miliona dollarë dëmshpërblim për atakun në zemër që pësoi gjatë stërvitjes në maj 2019.
Shtatë vjet pas incidentit që i dha fund karrierës së tij, Casillas pretendon se ataku në zemër ishte rezultat i një aksidenti në punë të shkaktuar nga mbingarkesa.
Casillas ngriti një padi në një gjykatë në Porto për shkak të paaftësisë së tij për punë dhe pasojave të rëndësishme me të cilat ka jetuar gjatë shtatë viteve të fundit. Ish-portieri përshkroi në seancën dëgjimore se si ka ndryshuar jeta e tij.
“Mund të shkoj në palestër dhe të luaj padel, por nuk mund të vrapoj. Mund të duroj vetëm 20 deri në 50 metra, dhe kaq”, tha Casillas, duke kujtuar se ai ishte një futbollist profesionist i nivelit të lartë.
Si kujtesë, Casillas është një legjendë e Real Madridit me 725 paraqitje për klubin madrilen. Në vitin 2015, ai u transferua te Porto, për të cilin luajti 156 ndeshje deri në vitin 2020.
Qëndrimi i klubit dhe mjekëve
Pretendimet e tij kundërshtuan deklaratat e mjekut të klubit Nelson Puga në atë kohë, i cili siguroi se Casillas ishte “mirë, i qëndrueshëm dhe problemi i tij shëndetësor është zgjidhur”.
Sipas mjekut, Casillas duhet të ishte shëruar plotësisht, dhe ai gjithashtu pretendoi se sforcimi fizik gjatë stërvitjes nuk lidhej me problemin e zemrës që e detyroi të tërhiqej.
Kompania Fidelidade i ka paguar tashmë Casillas 1.5 milion euro, shuma maksimale vjetore për aksidente në punë. Klubi thotë se ia ka paguar të gjithë pagën, e cila arrinte në më shumë se 1 milion euro, gjatë pushimit të tij mjekësor para vendimit përfundimtar për t’i dhënë fund karrierës. Si rezultat, si klubi ashtu edhe kompania e sigurimeve po refuzojnë çdo pagesë të mëtejshme.
Vendimi në gjykatën portugeze
Gjyqësori portugez tani duhet të vendosë mbi të drejtën e Casillas për kompensim për paaftësi të plotë dhe të përhershme për të kryer punën e tij normale.
Shuma në fjalë është 2.5 milionë euro, që korrespondon me 70 për qind të pagës që ai do të kishte marrë nga Porto deri në fund të kontratës së tij në qershor 2021.