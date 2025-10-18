IHH nis aktivitetet e heqjes dhe pastrimit të rrënojave në Gaza
Fondacioni Humanitar Turk për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut (IHH) ka nisur aktivitetet e saj të heqjes dhe pastrimit të rrënojave në Gaza, e cila u shkatërrua nga sulmet brutale izraelite, raporton Anadolu.
IHH njoftoi se fondacioni po kryen një aktivitet të ri në Gaza.
Në kuadër të aktivitetit të IHH-së, janë nisur përpjekje në Gazën veriore për të pastruar mjedisin, për të hapur rrugët dhe për të hequr mbeturinat. Në këtë mënyrë, procesi i rimëkëmbjes së rajonit do të përshpejtohet.
Makineritë e rënda po punojnë në mënyrë aktive në terren për të rihapur rrugët e mbuluara me mbeturina, me qëllim rikthimin e hapësirës së jetesës së popullsisë lokale.
Fondacioni, i cili punon në Gaza në një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë ushqimin, strehimin, higjienën, mbështetjen psikosociale dhe kujdesin shëndetësor, do të vazhdojë të mbështesë Gazën me aktivitetet e saj të pastrimit mjedisor.