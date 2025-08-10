Idri Istrefi zgjidhet kryetar i degës së ASH-së në Strugë

Idri Istrefi zgjidhet kryetar i degës së ASH-së në Strugë

Aleanca për Shqiptarët e prirë nga Ziadin Sela sot zgjodhi kryetar të degës në Strugë, Idri Istrefin. Ai erdhi në këtë post në vend të kryetarit të deritanishëm, Lulzim Nasufi.

“Me vota unanime, pa asnjë kundër dhe me mbështetje të gjerë nga anëtarët, sot Idri Istrefi mori drejtimin e degës së Aleancës për Shqiptarët në Strugë.

Ky rezultat pasqyron besimin e plotë të strukturave dhe anëtarësisë për t’i dhënë Strugës një vizion të ri, energji të re dhe punë të palodhshme për qytetin dhe komunitetin”, thekson ASH.

MARKETING

Të ngjajshme

Vance: Marrëveshja e paqes në Ukrainë s’do të kënaqë asnjërën palë

Vance: Marrëveshja e paqes në Ukrainë s’do të kënaqë asnjërën palë

Reagim i Spitalit Klinik të Tetovës lidhur me rastin e ndarjes nga jeta të pacientes 29-vjeçare

Reagim i Spitalit Klinik të Tetovës lidhur me rastin e ndarjes nga jeta të pacientes 29-vjeçare

Vrasja e trefishtë në Gjilan, Sveçla shprehet i indinjuar me institucionet e drejtësisë

Vrasja e trefishtë në Gjilan, Sveçla shprehet i indinjuar me institucionet e drejtësisë

Ministri Aziri për ngjarjen në Tetovë: Pacientët e lënduar po marrin ndihmën e duhur mjekësore

Ministri Aziri për ngjarjen në Tetovë: Pacientët e lënduar po marrin ndihmën e duhur mjekësore

Asnjë ushtarak shqiptar në misionet ushtarake diplomatike të RMV-së

Asnjë ushtarak shqiptar në misionet ushtarake diplomatike të RMV-së

Arben Taravari shpalos Pikën 5 të Platformës Kombëtare: Mjedis i pastër dhe infrastrukturë moderne

Arben Taravari shpalos Pikën 5 të Platformës Kombëtare: Mjedis i pastër dhe infrastrukturë moderne