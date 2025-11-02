Identifikim biometrik me pasaportë ose letërnjoftim në vendvotim

Identifikim biometrik me pasaportë ose letërnjoftim në vendvotim

Aparatet biometrike të identifikimit, të përdorura për herë të parë në zgjedhjet lokale të vitit 2021, po përdoren sërish në votimin e sotëm.

Votuesit identifikohen me kartë identiteti ose pasaportë – edhe nëse dokumentet u kanë skaduar deri më 19 tetor – përmes pajisjeve biometrike me gjurmën e gishtit të madh të dorës së djathtë.

Votimi kryhet fshehurazi, personalisht dhe me stilolaps të kaltër. Fletëvotimi është i vlefshëm vetëm nëse është qartësisht i rrethuar numri i kandidatit ose listës.

Votimi në grup, fotografimi dhe mbajtja e armëve në qendrën e votimit janë të ndaluara. Votuesve që kanë nevojë për ndihmë u lejohet asistencë, por vullnetin duhet ta shprehin vetë.

MARKETING

Të ngjajshme

Vdekja e Fatos Nanos, ​Shqipëria sot në zi kombëtare

Vdekja e Fatos Nanos, ​Shqipëria sot në zi kombëtare

KSHZ: Deri në orën 09:00 jehona e votuesve është nën 3%

KSHZ: Deri në orën 09:00 jehona e votuesve është nën 3%

Në komunën e Dibrës vendvotimet janë hapur në kohë

Në komunën e Dibrës vendvotimet janë hapur në kohë

Në kohë janë hapur të gjitha vendvotimet edhe në Kumanovë

Në kohë janë hapur të gjitha vendvotimet edhe në Kumanovë

Në 117 vendvotime në Komunën e Tetovës zhvillohet raundi i dytë i votimit për zgjedhjet lokale

Në 117 vendvotime në Komunën e Tetovës zhvillohet raundi i dytë i votimit për zgjedhjet lokale

Në Strugë hapen në kohë të gjitha vendvotimet, votimi vijon normalisht

Në Strugë hapen në kohë të gjitha vendvotimet, votimi vijon normalisht