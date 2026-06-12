IBU renditet universiteti privat më i mirë në Maqedoninë e Veriut sipas ARBU 2025/2026
Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) ka shënuar një arritje të rëndësishme në renditjen ARBU 2025/2026 (Academic Ranking of Balkan Universities), duke u renditur si universiteti privat më i mirë në Maqedoninë e Veriut.
Sipas rezultateve të publikuara nga ARBU, IBU ka zënë vendin e parë mes universiteteve private në vend, ndërsa është renditur në vendin e pestë në nivel kombëtar, duke përfshirë të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publike dhe private.
Renditja bazohet në një sërë kriteresh, përfshirë performancën akademike, produktivitetin shkencor, aktivitetet kërkimore dhe dukshmërinë ndërkombëtare. Rezultatet konfirmojnë progresin e vazhdueshëm të universitetit në ngritjen e cilësisë së arsimit dhe zhvillimin e kërkimit shkencor.
Një vlerësim i veçantë i është bërë edhe rektorit të universitetit, Prof. Dr. Lütfi Sunar, i cili në vlerësimin e ARBU-së është renditur ndër 10 studiuesit më me ndikim dhe më të suksesshëm në fushën e shkencave sociale në Ballkan.
“Si Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, jemi të kënaqur që puna jonë në arsim, kërkim shkencor dhe kontribut shoqëror po njihet në platforma ndërkombëtare. Ky sukses është rezultat i përkushtimit të stafit akademik, studentëve dhe stafit administrativ”, deklaroi ai.
Ky rezultat konsiderohet një tjetër dëshmi e pozicionimit të IBU-së si një nga institucionet më të rëndësishme të arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajonin e Ballkanit.