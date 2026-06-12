IBU renditet universiteti privat më i mirë në Maqedoninë e Veriut sipas ARBU 2025/2026

IBU renditet universiteti privat më i mirë në Maqedoninë e Veriut sipas ARBU 2025/2026

Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) ka shënuar një arritje të rëndësishme në renditjen ARBU 2025/2026 (Academic Ranking of Balkan Universities), duke u renditur si universiteti privat më i mirë në Maqedoninë e Veriut.

Sipas rezultateve të publikuara nga ARBU, IBU ka zënë vendin e parë mes universiteteve private në vend, ndërsa është renditur në vendin e pestë në nivel kombëtar, duke përfshirë të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publike dhe private.

Renditja bazohet në një sërë kriteresh, përfshirë performancën akademike, produktivitetin shkencor, aktivitetet kërkimore dhe dukshmërinë ndërkombëtare. Rezultatet konfirmojnë progresin e vazhdueshëm të universitetit në ngritjen e cilësisë së arsimit dhe zhvillimin e kërkimit shkencor.

Një vlerësim i veçantë i është bërë edhe rektorit të universitetit, Prof. Dr. Lütfi Sunar, i cili në vlerësimin e ARBU-së është renditur ndër 10 studiuesit më me ndikim dhe më të suksesshëm në fushën e shkencave sociale në Ballkan.

  • Duke komentuar këtë sukses, Prof. Dr. Lütfi Sunar tha se arritja është rezultat i punës së përbashkët të të gjithë komunitetit universitar.

    “Si Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, jemi të kënaqur që puna jonë në arsim, kërkim shkencor dhe kontribut shoqëror po njihet në platforma ndërkombëtare. Ky sukses është rezultat i përkushtimit të stafit akademik, studentëve dhe stafit administrativ”, deklaroi ai.

    Ky rezultat konsiderohet një tjetër dëshmi e pozicionimit të IBU-së si një nga institucionet më të rëndësishme të arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajonin e Ballkanit.

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