Ibrahimoviq: Goli i Bellingham nuk duhej të pranohej

Ibrahimoviq: Goli i Bellingham nuk duhej të pranohej

Legjenda suedeze, Zlatan Ibrahimoviq ka deklaruar se goli i barazimit të Jude Bellingham ndaj Norvegjisë nuk duhej të ishte pranuar.

Sipas Ibrahimoviçit, topi preku kabllon e kamerës dhe ndryshoi trajektore, çka përbën ndërhyrje të jashtme dhe, sipas rregullave, loja duhej të ndërpritej menjëherë.

“Ligji është ligj, pavarësisht nëse është minuta e parë apo e 90-të. Nëse topi ndikohet nga kablloja e kamerës, rifillimi i duhur është me top të lëshuar , jo vazhdimi i aksionit”, u shpreh ai.

Suedezi shtoi se rregullat nuk mund të injorohen vetëm sepse goli ishte spektakolar, duke theksuar se nëse një situatë e tillë do të kishte ndodhur në dëm të Anglisë, reagimet do të ishin shumë më të mëdha./Klankosova.tv

MARKETING

Të ngjajshme

Haaland shpërthen pas eliminimit nga Anglia: Vendimet e gjyqtarëve na kushtuan

Haaland shpërthen pas eliminimit nga Anglia: Vendimet e gjyqtarëve na kushtuan

​Argjentina eliminon Zvicrën dhe sfidon Anglinë

​Argjentina eliminon Zvicrën dhe sfidon Anglinë

Tronditet bota e futbollit: Vdes në moshën 25-vjeçare lojtari që sapo luajti në Kupën e Botës

Tronditet bota e futbollit: Vdes në moshën 25-vjeçare lojtari që sapo luajti në Kupën e Botës

Fabrizio Romano konfirmon prapaskenat: Në ditët e ardhshme vendoset e ardhmja e Vini Jr

Fabrizio Romano konfirmon prapaskenat: Në ditët e ardhshme vendoset e ardhmja e Vini Jr

Botërori 2026: Norvegjia dhe Anglia përballen për një biletë në gjysmëfinale

Botërori 2026: Norvegjia dhe Anglia përballen për një biletë në gjysmëfinale

Spanja mposht Belgjikën dhe siguron gjysmëfinalen

Spanja mposht Belgjikën dhe siguron gjysmëfinalen