Ibrahimi: Jemi të hapur që të mbështesim kandidatë për komuna edhe nëse nuk janë të anëtarësuar në VLEN

Një nga drejtuesit e VLEN-it, Zeqirija Ibrahimi, në intervistë për Ora24.tv tha se politikanët janë argatë të qytetarëve dhe se VLEN si përfaqësues të shqiptarëve në pushtet derën e ka hapur për të kryer shërbime qytetarëve të këtij vendi.

“U bëj thirrje të gjithve që ta kuptojnë që politika është servis ndaj qytetarëve dhe jo neve politikanëve. Ne jemi shërbëtorë e argat të qytetarëve andaj duhet t’i detyrohemi atyre. Çdo qytetarë e ka të drejtën e tij t’i drejtohet çdo funksionari tanë që të marr shërbimin e tij. Ngjarjet me Taravarin neve nuk na kanë lëkundur asgjë, ne duke pasur pushtetin qëndror dhe atë lokal që do ta fitojmë qytetarët i presin ditë të mira”, tha Ibrahimi.

Ai shtoi se si VLEN kanë ujdi që të mbështesin kandidat për zgjedhjet lokale edhe ata që vijnë nga sektori civil, akademik, kulturor, pra vetëm nëse janë të pranueshëm e dëshirueshëm për masën janë të gatshëm t’i mbështesin.

“Ne si VLEN kemi rënë në ujdi që jemi të hapur për këto zgjedhje lokale të mbështesmi kandidat që vijnë edhe nga jashtë VLEN-it, nga shoqëria civile, bota akademike, sportistë, pra kushdo qoftë që ka profil të duhur është i pranueshëm dhe i dobishëm për masën ne jemi në gjendje t’ia ofrojmë mbështetjen e plotë për të fituar”, tha Ibrahimi.

Ibrahimi foli edhe për mundësinë që deputetët e ASH-së të ngelin në VLEN. Ai nuk dha informacione në lidhje me këtë temë, por ka bërë me dije se ata nuk janë të obliguar që ta ndjekin Taravarin, pasi që ata janë bërë deputet me votën anti-BDI.

“ Nuk mund të jap informacione të këtilla, sepse ato janë gjëra që duhet ti diskutoni me ato deputet ose me eksponent të Aleancës për shqiptarët. Unë e di që ka zhgënjim të madh te anëtarësia e Aleancës për shqiptarët, te funksionarët e Aleancës për shqiptarët të cilët nuk janë dakord që të shkojnë me Bashkimin Demokratik për Integrim në zgjedhje lokale. Se a do të ketë deputet që do të distancohen nga ky qëndrim i zotit Taravari kjo pritet të kuptohet ditëve në vijim. Por, ajo që mund ta themi, që do të kisha dashur ta përcjell është që t`u them deputetëve, por edhe funksionarëve të partisë, aktivistëve të tjerë se nuk e kanë asnjë detyrim që ta ndjekin zotin Taravari në këtë që e bënë ai. D.m.th. ata janë deputet të votuesve të VLEN-it dhe nuk janë deputet të BDI-së, andaj nuk kanë pse të përfundojnë në BDI. Nuk është tradhti sic dëshiron dikush ta interpretoje se poqese ata rrinë në VLEN, ata realisht i mbeten besnik votuesit të VLEN-it i cili i ka votuar për politikat anti-BDI ”, deklaroi midis tjerash Ibrahimi.

