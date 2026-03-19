Ibishi: Nga realizmi defanziv në realizëm ofenziv, bota në ndryshim të rrezikshëm
Profesori Universitar Mevludin Ibishi, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se kemi hyrë në një fazë kër teoria liberale totalisht është hedhur dhe tani jemi në një fazë të realizmit ofenziv.
“Deri më tani qenë në një fazë ku Trumpi ka treguar një konstruktivet në realizmin defanziv ku Bushi fillon me këtë, ndërsa tani kemi një realizëm ofenziv ku fuqia dhe benefiti i një shteti, i jep tentativat dhe formatet për të hyrë në konflikt. Mendoj se edhe nga aspekti ideologjik, doktrina e fesë është bërë premisë që nuk do të ishte standard në vitet e 90’-ta, posacërisht për SHBA-në”, deklaroi Mevludin Ibishi.
Ai tha se mendon që SHBA ka hyrë në një qorrsokak të madh që do të duhet të ndryshohet kjo stituatë, ngase shtoi ai, kredibiliteti moral ka humbur “tani më në Iran mendoj se do të humb edhe kredibliteti ushtarak”.