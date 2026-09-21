Ibish për procesin në Hagë: Duhet ristrukturim i ekipit të avokatëve dhe analizë e dokumenteve

Ibish për procesin në Hagë: Duhet ristrukturim i ekipit të avokatëve dhe analizë e dokumenteve

Profesori universitar Mevludin Ibish, sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, ka folur për hapat që, sipas tij, duhet të ndërmerren në vijim lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.

Ai vlerësoi se një nga hapat e parë duhet të jetë ristrukturimi i ekipit të avokatëve dhe një qasje më e detajuar në fazën e apelimit, veçanërisht në lidhje me dëshmitarët dhe dokumentet e shqyrtuara gjatë procesit.

Duhet një ristrukturim më të madh të ekipit të avokatëve. Do të duhet gjithsesi në apel të kalohet me argumentim më të madh për procesin e dëshmitarëve, të bëhet analizë të gjitha dokumenteve dhe mundësisht kjo të kalohet në fazën e dytë dhe të rishikohet. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është të bëheni Izraeli apo Hungaria me çështjen e gjyqit ndërkombëtar penal dhe të thonë se nuk e pranojmë të tillë edhe pse jemi nënshkrues”, deklaroi Ibish.

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