IAEA kërkon armëpushimin e 9-të lokal në centralin bërthamor Zaporizhzhia të Ukrainës
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) tha se është duke u angazhuar me Rusinë dhe Ukrainën për të vendosur një armëpushim të nëntë të lokalizuar në termocentralin bërthamor Zaporizhzhia pas një humbjeje tjetër të energjisë së jashtme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar të enjten, mbikëqyrësi bërthamor i OKB-së tha se termocentrali humbi lidhjen e tij me linjën 330 kilovolt “Ferosplavna-1”, linja e vetme e saj e mbetur e jashtme e energjisë, herët të mërkurën, “për shkak të aktivitetit ushtarak”.
“Për herë të 28-të gjatë konfliktit, ZNPP po mbështetet në gjeneratorët e emergjencës me naftë për funksionet thelbësore të sigurisë bërthamore dhe sigurisë”, tha agjencia.
Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi paralajmëroi se mbështetja e vazhdueshme e termocentralit në një linjë të vetme energjie, e kombinuar me vendndodhjen e saj në vijën e parë të një zone lufte aktive, e bëri furnizimin e saj të jashtëm me energji “jashtëzakonisht të pasigurt”.
“U bëj thirrje të dyja palëve të punojnë në mënyrë konstruktive me IAEA për të ndërprerë aktivitetin ushtarak kundër infrastrukturës elektrike, për të lehtësuar riparimin e linjës ‘Ferosplavna-1’ dhe për të rivendosur një lidhje të energjisë jashtë vendit me ZNPP”. tha Grossi.
Agjencia tha se incidenti i fundit nënvizoi rëndësinë e negociatave për të lehtësuar riparimet në linjën e energjisë 750 kilovolt Dniprovska dhe nënstacionin e lidhur me të, i cili thuhet se u dëmtua gjatë aktivitetit ushtarak në maj.
“Linja e energjisë elektrike u riparua sipas marrëveshjes së gjashtë të armëpushimit të përkohshëm të lokalizuar të negociuar nga Agjencia në qershor, por dëme të tjera u identifikuan më pas”, njoftoi agjencia.
“Nënstacioni Dniprovska dhe linja 750 kV janë komponentë thelbësorë të infrastrukturës energjetike të ZNPP”, shtoi ai. Situata rreth Zaporizhzhia, termocentrali më i madh bërthamor në Evropë dhe një nga 10 më të mëdhenjtë në botë, mbetet i tensionuar mes shqetësimeve për një fatkeqësi të mundshme bërthamore.
Moska dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht njëri-tjetrin për kryerjen e sulmeve rreth objektit në Ukrainën juglindore. Rusia e ka kontrolluar centralin bërthamor që nga marsi i vitit 2022 ndërsa personeli i IAEA-së është vendosur në objekt që nga 1 shtatori 2022.