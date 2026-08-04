IAEA: Centrali i Zaporizhzhya-s humbi furnizimin e jashtëm me energji për herë të 24-t gjatë konfliktit
Centrali Bërthamor i Zaporizhzhya-s (ZNPP) në Ukrainë humbi për pak kohë furnizimin e jashtëm me energji elektrike, për herë të 24-t që nga fillimi i konfliktit, duke nxjerrë në pah brishtësinë në rritje të lidhjes së objektit me rrjetin elektrik, tha Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA), transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, mbikëqyrësi bërthamor i OKB-së tha se gjeneratorët emergjentë me naftë të centralit siguruan automatikisht energji rezervë pasi lidhja me linjën e vetme të mbetur të jashtme të energjisë, Ferosplavna-1, u ndërpre gjatë pasdites.
“Edhe pse shumë e shkurtër, ndërprerja e fundit e energjisë së jashtme nënvizoi edhe një herë lidhjen gjithnjë e më të brishtë të ZNPP-së me rrjetin, ku gjysma e të gjitha rasteve të humbjes së energjisë kanë ndodhur që nga mesi i prillit”, tha drejtori i përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi.
IAEA tha se shkaku i shkëputjes ende nuk dihet.