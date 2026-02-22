I riu që u vra hyri i armatosur në rezidencën e Trump, në dorë mbante edhe një shishe benzin

Një i ri rreth të 20-ve është qëlluar për vdekje, pasi hyri në perimetrin e sigurisë së rezidencës së presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago.

Autoritetet njoftuan se personi u pa pranë portës veriore, dyshohet me një pushkë gjahu dhe një shishe benzine.

Agjentët e Shërbimit Sekret të SHBA-së dhe një zëvendës nga zyra e Sherifit të Qarkut Palm Beach u përballën me të riun, i cili ishte rreth të 20-ave, dhe gjatë përplasjes u qëlluan me armë zjarri.
Asnjë nga personat e mbrojtur të Shërbimit Sekret nuk ishte i pranishëm në vend në atë kohë.

