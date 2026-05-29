I riu nga Tetova gjendet i vdekur në një liqen në Austri: Vdekja e paqartë, urdhërohet autopsia
Një djalë 23-vjeçar nga fshati Saraqinë i Tetovës humbi jetën në Austri. I ndjeri, me kombësi shqiptare, ishte pronar i një kafeneje dhe ishte zhdukur që nga e hëna.
Policia po hetonte rastin dhe trupi i tij u gjet në liqenin Faker mbrëmë. Meqenëse shkaku i vdekjes është i paqartë, është urdhëruar autopsi.
Sipas mediave austriake, një operacion kërkimi në shkallë të gjerë u krye në liqen të enjten në mbrëmje, duke përfshirë shërbime të shumta emergjente.
Alarmi u dha rreth orës 6 pasdite pasi sende që i përkisnin një personi të zhdukur u gjetën në bregun e liqenit. Pak më vonë, policia, zjarrfikësit dhe shërbimet e shpëtimit në ujë nisën një operacion kërkimi në shkallë të gjerë. Një helikopter policie u dërgua gjithashtu për të ndihmuar në kërkimin ajror.
Gjatë operacionit, përveç policisë dhe zjarrfikësve, në vendngjarje ishin të pranishme edhe disa njësi shpëtimi në ujë. Në kërkim morën pjesë gjithsej dymbëdhjetë zhytës shpëtimi dhe dy zhytës nga shërbimi profesional i zjarrfikësve të Klagenfurtit.
Disa anije shpëtimi u vendosën në të njëjtën kohë, ndërsa zhytësit ndërroheshin vazhdimisht. Bregu gjithashtu u bllokua dhe u pastrua. Pushuesit e plazhit u detyruan të largoheshin nga zona dhe u çuan në vende më të larta nëpërmjet shkallëve.
Operacioni i kërkimit u ndërpre përfundimisht rreth orës 8 të mbrëmjes. Zhytësit e gjetën 23-vjeçarin e zhdukur në fund të liqenit pas një kërkimi prej rreth 40 minutash.
I ndjeri ishte një 23-vjeçar nga fshati Saraqino pranë Tetovës, jetonte në Faak am See dhe drejtonte një kafene atje. Ai u pa për herë të fundit në Drobollach në orën 5 të pasdites të hënën, pas çka familja e tij e paraqiti të zhdukur.