I përfshirë në dosjen Epstein, Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit konfirmon: Po shqyrtojmë çështjen e Mandelson

I përfshirë në dosjen Epstein, Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit konfirmon: Po shqyrtojmë çështjen e Mandelson

Komisioni Evropian i ka kërkuar Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit  të hetojë shkeljet e mundshme të rregullave të saj nga Peter Mandelson, pas zbulimeve rreth lidhjeve të tij me amerikanin e dënuar për krime seksuale Jeffrey Epstein, tha një zëdhënës i Komisionit.

Britaniku 72-vjeçar ishte Komisioner i BE-së nga viti 2004 deri në vitin 2008. Brukseli dëshiron të dijë nëse ai ka shkelur kodin e sjelljes të cilit i nënshtrohen zyrtarët e Komisionit, si gjatë detyrave të tyre ashtu edhe pasi kanë lënë detyrën.

Peter Mandelson, një figurë kryesore në politikën britanike dhe ish-ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Uashington, është në qendër të një skandali pasi u publikuan dokumente të reja që hedhin dritë mbi marrëdhënien e tij me Epstein. Ish-ministri u arrestua nga policia britanike të hënën, por është liruar me kusht.

Nga ana evropiane e çështjes, Komisioni dëshiron të dijë nëse “detyrimet” e ish-Komisionerit janë shkelur, duke përfshirë nëse ai ka respektuar konfidencialitetin dhe nëse ka pranuar dhurata apo “favorizime”.

Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit konfirmoi se kishte marrë një kërkesë të tillë nga Komisioni më 18 shkurt dhe se po e “shqyrtonte” atë, pa kryer domosdoshmërisht një hetim për Mandelson.

Në Britani, qeveria sot ra dakord me policinë për një kornizë sipas së cilës dokumentet që lidhen me emërimin e Mandelson në vitin 2024 si ambasador në SHBA do të bëhen publike. Komiteti i Inteligjencës dhe Sigurisë tha se materiali po mblidhet aktualisht nga Zyra e Kabinetit dhe shpresohet që disa nga këto dokumente të bëhen publike së shpejti.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti dhe Taravari takohen me Presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj

Ahmeti dhe Taravari takohen me Presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj

Fetai merr mandatin për negociata në VLEN nga Kuvendi themelues i Aleancës

Fetai merr mandatin për negociata në VLEN nga Kuvendi themelues i Aleancës

Skandali Epstein, Departamenti i Drejtësisë akuzohet për fshehjen e dosjeve që lidhen me Trump

Skandali Epstein, Departamenti i Drejtësisë akuzohet për fshehjen e dosjeve që lidhen me Trump

Aprovohen aktakuzat për rastin “Pulse” dhe IPARD

Aprovohen aktakuzat për rastin “Pulse” dhe IPARD

Nikolloski: Punimet në Korridorin 8 dhe Korridorin 10-d po shkojnë sipas planit, do të zbatohen afatet e caktuara

Nikolloski: Punimet në Korridorin 8 dhe Korridorin 10-d po shkojnë sipas planit, do të zbatohen afatet e caktuara

Mickoski: Mbi 17 investime në Zonat Industriale do të krijojnë deri në 5.000 vende të reja pune

Mickoski: Mbi 17 investime në Zonat Industriale do të krijojnë deri në 5.000 vende të reja pune