I përfshirë në dosjen Epstein, Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit konfirmon: Po shqyrtojmë çështjen e Mandelson
Komisioni Evropian i ka kërkuar Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit të hetojë shkeljet e mundshme të rregullave të saj nga Peter Mandelson, pas zbulimeve rreth lidhjeve të tij me amerikanin e dënuar për krime seksuale Jeffrey Epstein, tha një zëdhënës i Komisionit.
Britaniku 72-vjeçar ishte Komisioner i BE-së nga viti 2004 deri në vitin 2008. Brukseli dëshiron të dijë nëse ai ka shkelur kodin e sjelljes të cilit i nënshtrohen zyrtarët e Komisionit, si gjatë detyrave të tyre ashtu edhe pasi kanë lënë detyrën.
Peter Mandelson, një figurë kryesore në politikën britanike dhe ish-ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Uashington, është në qendër të një skandali pasi u publikuan dokumente të reja që hedhin dritë mbi marrëdhënien e tij me Epstein. Ish-ministri u arrestua nga policia britanike të hënën, por është liruar me kusht.
Nga ana evropiane e çështjes, Komisioni dëshiron të dijë nëse “detyrimet” e ish-Komisionerit janë shkelur, duke përfshirë nëse ai ka respektuar konfidencialitetin dhe nëse ka pranuar dhurata apo “favorizime”.
Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit konfirmoi se kishte marrë një kërkesë të tillë nga Komisioni më 18 shkurt dhe se po e “shqyrtonte” atë, pa kryer domosdoshmërisht një hetim për Mandelson.
Në Britani, qeveria sot ra dakord me policinë për një kornizë sipas së cilës dokumentet që lidhen me emërimin e Mandelson në vitin 2024 si ambasador në SHBA do të bëhen publike. Komiteti i Inteligjencës dhe Sigurisë tha se materiali po mblidhet aktualisht nga Zyra e Kabinetit dhe shpresohet që disa nga këto dokumente të bëhen publike së shpejti.