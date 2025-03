I pari nga 115 pacientët në mjekim jashtë vendit u kthye në vend

I pari nga 115 pacientët e lënduar në tragjedinë në diskotekën në Koçan të cilët po mjekohen jashtë vendit sot pasdite u kthye në vend. Bëhet fjalë për një pacient i cili mjekohej në një spital në Beograd dhe do të jetë nën mbikëqyrje në ISHP Klinika e Toksikologjisë – Shkup.

Drejtori i ISHP Klinika e Toksikologjisë – Shkup, Andon Çibishev deklaroi se pacienti i kthyer nga Serbia është në gjendje të përgjithshme klinike plotësisht të përmirësuar.

“Ai do të vëzhgohet në Klinikën Universitare të Toksikologjisë për një periudhë të caktuar, disa ditë ose ndoshta deri nesër. Për momentin po kryhen disa prova klinike. Ai është kontrolluar dhe është në gjendje krejtësisht të mirë, me parametra të mirë klinikë. Ne do të bëjmë disa nga kërkimet tona për t’u siguruar që mund ta lëmë të shkojë në shtëpi te familja e tij. Protokolli thotë se ne duhet të marrim të paktën një laborator bazë, të bëjmë një intervistë për të parë gjithçka që ai ka kaluar derisa po trajtohej atje. Ardhja në vendin dhe shtëpinë e tij, natyrisht, është pak situatë stresuese për të dhe nuk mund ta lëmë të shkojë menjëherë në shtëpi, por ai do të jetë me ne për një kohë, do të shoqërohet me personelin tonë, ndërsa në ndërkohë do t’i bëjmë analizat”, tha Çibishev.

Drejtori i Toksikologjisë theksoi se sipas Planit të Shtabit të Krizës ka përgatitur shumë ekipe të cilët përbëhen nga psikiatër dhe psikologë të cilët do të punojnë me pacientët të cilët mjekohen në vend dhe ata që do të kthehen nga jashtë.

“Absolutisht. Mendoj se edhe ministri në brifingun e mëngjesit me gazetarët tha se sipas Planit të Shtabit të Krizës ka përgatitur shumë ekipe të cilët përbëhen nga psikiatër, psikologë të cilët do të punojnë me të gjithë pacientët të cilët mjekohen në shtet dhe ata që do të kthehen nga shtetet ku ishin transferuar. Trauma psikike është e madhe dhe stresi është i madh. Atyre pacientëve me siguri do tu duhet edhe mbështetje psikiatrike dhe psikologjike”, tha Çibishev.

Siç deklaroi ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari, sipas protokolleve të cilët tashmë ishin pranuar nga Shtabi i Krizës në Ministrinë e Shëndetësisë, çdo pacient që kthehet në vend minimum 24 orë do të ndiqet nga klinika ku do të jetë në trijazhë dhe do të jetë në Klinikën e Toksikologjisë.

“Pastaj, mjekët këtu dhe këshilli i mjekëve do të vendosin nëse ai duhet të dërgohet në një klinikë tjetër, nëse duhet të vazhdojë mjekimin këtu, apo mund të lëshohet në shtëpi. Presim që pacientët e tjerë të kthehen në ditët në vijim dhe urojmë që të gjithë 115 pacientët të kthehen gjallë dhe shëndoshë në Maqedoni dhe të vazhdojnë të jetojnë normalisht. Megjithatë, le të mos nxitojmë. Erdhi i pari. E përsëris edhe një herë – uroj që të gjithë të mbërrijnë të shëndoshë dhe të gjallë”, tha ministri Taravari dhe informoi se gjatë kësaj jave pritet që tetë deri në dhjetë pacientë të kthehen në vend.

Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Mucunski, njoftoi se do të vazhdojë gradualisht kthimi i pacientëve të cilët mjekohen në spitalet jashtë vendit të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore.

“Kemi njoftime se do të vazhdojë kthimi gradual i pacientëve që ka gjasa të klasifikohen si me shëndet më të mirë se ata jashtë vendit. Por ne nuk do të paragjykonim saktësisht tani, sepse është një proces dinamik dhe bazohet në radhë të parë në vendimet e mjekëve jashtë vendit dhe profesionistëve mjekësorë që kemi në vend. Jemi plotësisht në dispozicion të familjeve. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me familjet dhe me një pjesë të madhe të pacientëve”, deklaroi Mucunski.

