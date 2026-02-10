I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut është arrestuar të hënën mbrëma, më 9 shkurt 2026, rreth orës 20:55, në Pikën e Kalimit Kufitar në Vërmicë, nën dyshimin për veprën penale “Dhënie e ryshfetit”.

Sipas njoftimit të Policisë, i dyshuari gjatë kontrollit të dokumenteve ka tentuar të korruptojë zyrtarin policor duke futur para në vlerë prej 5 eurosh në dokumentet e tij.

Me vendim të prokurorit kompetent, pas intervistimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt ligjore.

Njoftimi i policisë:

DHËNIE E RYSHFETIT

PKK. Vërmicë 09.02.2026, 20:55. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Maqedonisë së Veriut pasi që i njëjti gjatë kontrollit të dokumenteve kishte futur para në vlerë 5 euro. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

MARKETING

Të ngjajshme

Polonia mohon pretendimin rus për rolin e tyre në atentatin në Moskë

Polonia mohon pretendimin rus për rolin e tyre në atentatin në Moskë

Provimi i jurisprudencës në shqip, Mickoski: Nevojitet ligj për ta rregulluar këtë çështje!

Provimi i jurisprudencës në shqip, Mickoski: Nevojitet ligj për ta rregulluar këtë çështje!

Trendafilov akuzon: Deputetët ulin koeficientët e tyre që pagat e punëtorëve të mos rriten

Trendafilov akuzon: Deputetët ulin koeficientët e tyre që pagat e punëtorëve të mos rriten

Trump kundërshton aneksimin e Bregut Perëndimor nga Izraeli

Trump kundërshton aneksimin e Bregut Perëndimor nga Izraeli

18 të vdekur nga moti ekstrem i ftohtë në New York, kryebashkiaku apelon për kujdes dhe siguri

18 të vdekur nga moti ekstrem i ftohtë në New York, kryebashkiaku apelon për kujdes dhe siguri

LSM do ta bllokojë Kuvendin, kërkon pagë minimale më të lartë dhe ulje të pagave të zyrtarëve

LSM do ta bllokojë Kuvendin, kërkon pagë minimale më të lartë dhe ulje të pagave të zyrtarëve