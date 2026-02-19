I mori 4.200 euro duke i premtuar ndihmë dhe banesë sociale, mashtrohet një person nga Bogovina

I mori 4.200 euro duke i premtuar ndihmë dhe banesë sociale, mashtrohet një person nga Bogovina

MPB njofton se një person nga një fshat i Komunës së Zhelinës, e ka mashtruar një person tjetër nga fshati Kamjan i Komunës së Bogovinës, duke i premtuar ndihmë sociale dhe banesë sociale.
Më 18.02.2026 në orën 15:00 në SPB Tetovë, një burrë 55-vjeçar nga një fshat në komunën e Zhelinës ka denoncuar se është mashtruar nga S.R. nga f. Kamjan, komuna e Bogovinës”.
“Sipas denoncimit, gjatë vitit 2024 S.R. i ka premtuar të dëmtuarit se do të ndërmjetësojë që ai të marrë ndihmë sociale dhe një banesë sociale, për çka i ka paguar në disa raste një shumë prej 4.200 eurosh”.
“Pas një kohe, shërbimet nuk u kryen dhe paratë nuk iu kthyen, pas çka e kuptoi se ishte mashtruar. Po merren masa për zbardhjen e rastit”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Siljanovska për avionin qeveritar: Kolegët tallen, më tonë është si i vëllezërve Rajt

Siljanovska për avionin qeveritar: Kolegët tallen, më tonë është si i vëllezërve Rajt

Hoxha: Mbi 1 milion euro investime në makineri në deponine Rusino

Hoxha: Mbi 1 milion euro investime në makineri në deponine Rusino

Hurmat izraelite dyshohet se shiten në tregun evropian me etiketa të ndryshme

Hurmat izraelite dyshohet se shiten në tregun evropian me etiketa të ndryshme

Nikolloski: Kemi prezantuar 23 linja të reja ajrore, rritje rekord e numrit të udhëtarëve

Nikolloski: Kemi prezantuar 23 linja të reja ajrore, rritje rekord e numrit të udhëtarëve

Waitz: Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë reformat, ndërsa BE-ja duhet të përmbushë detyrimet e saj

Waitz: Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë reformat, ndërsa BE-ja duhet të përmbushë detyrimet e saj

Dosja Epstein, arrestohet vëllai i Mbretit Charles

Dosja Epstein, arrestohet vëllai i Mbretit Charles