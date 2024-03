I liruar nga burgu, zbulohet personi që pagoi një milion euro për garancinë e Dani Alvesit

Sipas LaVanguardia, babai i Neymar ka pranuar të paguajë një milion euro si garanci për të liruar Dani Alvesin nga burgu.

Ish-mbrojtësi i Barcelonës u dënua me katër vjet e gjysmë pasi u shpall fajtor për sulm seksual. Ai tashmë ka kaluar më shumë se një vit pas grilave.

Alves e ndryshoi vazhdimisht dëshminë e tij gjatë gjyqit të tij, fillimisht duke mohuar dhe më pas duke pranuar se kishte pasur marrëdhënie me viktimën ndërsa përpiqej të mbulonte pabesinë e tij. Martesa e tij tani është shkatërruar, me gruan Joana Sanz që ka bërë kërkesë për divorc pasi akuzat kundër tij u shfaqën fillimisht.

Bazuar në ndryshimet e fundit në legjislacionin e miratimit të Spanjës, prokuroria kërkoi një dënim me nëntë vjet burg për të. Megjithatë, një gjykatës arriti në përfundimin se Alves mund të lirohet me garanci ndërsa ai kundërshton vendimin, pasi avokati i tij është vendosur të kundërshtojë dënimin.

Dani Alves u lirua me kusht sepse ata besonin se ai nuk do të përpiqej të ikte dhe ai ishte i paaftë të shkatërronte asnjë provë. Mirëpo ndaj tij është shqiptuar masa e ndalimit që duhet të mbajë një distancë prej 1000 metrash nga viktima. LaVanguardia ka zbuluar se ishte babai i Neymar ai që pagoi garancinë.

Ester Garcia, avokatja e viktimës, është mjaft e acaruar për këtë vendim dhe synon ta apelojë atë. Sipas ESPN, ajo tha: “Jam vërtet e pakënaqur me këtë vendim. Ne do të bëjmë ankesë sepse besojmë se nuk është në përputhje me ligjin. Drejtësia po bëhet për të pasurit. Është skandaloze që lirojnë dikë sepse mund të marrin 1 milion euro në një kohë të shkurtër”.

MARKETING