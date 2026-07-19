I “lëshojnë nervat” lojtarët e Argjentinës në fund të finales
Ka pasur tollovi pas përfundimit të finales së Kupës së Botës ndërmjet Spanjës dhe Argjentinës.
Spanja fitoi 1:0 me golin e Ferran Torresit në vazhdime.
Por pas përfundimit të ndeshjes, ka pasur tensione ku të përfshirë ishin Leandro Paredes i Argjentinës dhe Gavi i Spanjës.
Paredes e kapi për fyti Eric Garcian fillimisht, e më pas Gavin e përplasi në tokë.
Massive fight at the end of the game as Paredes was seen getting physical.
Argentina coach had to separate and few others #WorldCup #Spain #Messi #ArgentinaVsEspaña #EspañaArgentina
Follow @captain4322 pic.twitter.com/jYNSkvZuec
— Ultimateinvest (@UPlays1051) July 19, 2026