I “lëshojnë nervat” lojtarët e Argjentinës në fund të finales

I “lëshojnë nervat” lojtarët e Argjentinës në fund të finales

Ka pasur tollovi pas përfundimit të finales së Kupës së Botës ndërmjet Spanjës dhe Argjentinës.
Spanja fitoi 1:0 me golin e Ferran Torresit në vazhdime.

Por pas përfundimit të ndeshjes, ka pasur tensione ku të përfshirë ishin Leandro Paredes i Argjentinës dhe Gavi i Spanjës.

Paredes e kapi për fyti Eric Garcian fillimisht, e më pas Gavin e përplasi në tokë.

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