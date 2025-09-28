I kërkoi 15,000 euro një gruaje duke e kërcënuar, arrestohet në Shkup 37-vjeçari

Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka hapur një hetim kundër një burri 37-vjeçar, i cili gjatë dy muajve të fundit ka kontaktuar vazhdimisht një grua që jeton jashtë vendit, duke i bërë kërcënime serioze për jetën e saj dhe jetën e nënës dhe vëllait të saj, nëse ajo nuk i paguan 15,000 euro.

Pala e dëmtuar, siç njoftoi Prokuroria Publike, kishte një afat deri më 26 shtator për të paguar paratë, dhe më 17 shtator ajo i dërgoi atij 500 euro nëpërmjet Western Union. Për 4,500 euro shtesë, ajo duhej të vinte në vend dhe t’ia dorëzonte ato atij përpara Klinikës së Onkologjisë.
Kur ajo mbërriti në Shkup më 25 shtator, ajo menjëherë e raportoi rastin dhe i dyshuari u mor në paraburgim në Repartin e Onkologjisë.
Prokurori publik propozoi paraburgimin, duke marrë parasysh rrezikun e arratisjes, mundësinë e ndikimit te dëshmitarët dhe rrezikun e përsëritjes së krimit.

