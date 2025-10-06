I kanë vjedhur pasaportën, Holanda mbetet pa rekordmenin në ndeshjen e kualifikueseve të Botërorit

I kanë vjedhur pasaportën, Holanda mbetet pa rekordmenin në ndeshjen e kualifikueseve të Botërorit

Përfaqësuesja e Holandës nuk do të ketë në radhët e saj rekordmenin e golave, Memfis Depaj, për ndeshjen e të enjtes ndaj Maltës në kualifikueset e Botërorit 2026.

Futbollisti i njohur holandez, i cili një muaj më parë theu rekordin e Robin Van Persit dhe mori kreun e renditjes së golashënuesve më të mirë në historinë e Holandës me 52 gola, aktualisht është pjesë e Korinthians në futbollin brazilian.

Ai kishte planifikuar të udhëtonte rregullisht drejt Holandës për t’iu bashkuar ekipit, por ka zbuluar se nuk kishte më pasaportën e tij, të cilët ia kishin vjedhur. Bëhet e ditur se Depaj kishte shkuar deri në aeroport me shpresën se do të lejohej të udhëtonte edhe pa pasaportë, por nuk kishte qenë e mundur.

Mungesën e tij e konfirmoi sot edhe trajneri i Holandës, Ronald Kuman, i cili bëri të qartë se udhëtimi një ditë me vonesë me “dokumentacion special emergjence”, do i kushtonte Depajt një vend në rreshtimin e ekipit për ndeshjen me Maltën.

