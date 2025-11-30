I jepet lamtumira e fundit këngëtarit Shpat Kasapi

I jepet lamtumira e fundit këngëtarit Shpat Kasapi

Sot është varrosur këngëtari i njohur shqiptar, nga Tetova Shpat Kasapi.
Kasapi u nda nga jeta më 26 nëntor, në moshën 40-vjeçare, si pasojë e një ataku kardiak në Itali,
Në paraditen e sotme, u zhvillua edhe një ceremoni përkujtimore në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ku një numër i madh miqsh, bashkëpunëtorësh, familjarësh dhe figurash publike u mblodhën për t’i dhënë nderimin e fundit artistit.
Pas homazheve, Shpat Kasapi u varros në varrezat e qytetit të Tetovës.

MPB: Është ndaluar një kontrabandist, janë gjetur shtatë migrantë ilegalë nga Egjipti

Struga fiton bindshëm ndaj Bashkimit, Shkupi deklasohet nga Vardari

VMRO: LSDM reformohet vetëm nëse distancohet nga zyrtarët e ish-qeverisë

Përgjigjet Rusia pas sulmit ukrainas në Detin e Zi

Numri i të vdekurve nga zjarri vdekjeprurëse në Hong Kong rritet në 146

Pensionistët nesër do të protestojnë në Shkup, kërkojnë rritje të pensioneve

