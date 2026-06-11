I hiqet non grata? Berisha: Unë erdha, u krye
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka ardhur këtë të enjte në Kuvend dhe ka marrë një moment fjalën në foltore si një përgjigje të nënkuptuar ndaj lajmit që po qarkulloj se i është hequr “Non Grata” , më shumë se pesë vjet pas vendimit të marrë nga autoritetet amerikane në vitin 2021.
Berisha e bëri të ditur lajmin teksa mbërriti në sallën e Kuvendit, ku u prit me duartrokitje nga deputetët demokratë. I pyetur nga gazetarët, ai nuk dha detaje të mëtejshme, por u mjaftua me fjalët:
“Unë erdha, u krye.”
Deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit apo nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë lidhur me pretendimin e bërë nga Berisha.
Kujtojmë se më 19 maj 2021, sekretari i atëhershëm i Shtetit, Antony Blinken, njoftoi shpalljen “non grata” të Berishës dhe familjes së tij të ngushtë, duke argumentuar se ish-kryeministri ishte përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm që minonte demokracinë në Shqipëri.
Deklarata e Berishës vjen në një moment me rëndësi politike për Partinë Demokratike, ndërsa mbetet të shihet nëse autoritetet amerikane do të reagojnë për të konfirmuar ose përgënjeshtruar pretendimin e kreut të opozitës.