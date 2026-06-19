I dyshuari për zjarrin në ambasadën bullgare akuzohet për rrezikim të personave nën mbrojtje ndërkombëtare
Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka filluar hetim kundër një personi të dyshuar për veprën penale të rrezikimit të personave nën mbrojtje ndërkombëtare, lidhur me zjarrvënien e automjeteve para Ambasadës së Bullgarisë në Shkup.
Rasti u mor në dorë të Prokurorisë Themelore Publike të Shkupit, e cila, gjatë përpunimit të raportit për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, u vu në dijeni të elementeve të mundshme të veprës penale “Rrezikimi i Personave nën Mbrojtje Ndërkombëtare”, pas së cilës çështja iu dorëzua për procedurë kompetente Prokurorisë Publike PTHP NKOK.
Sipas prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se i dyshuari, më 15 qershor të këtij viti, duke i vënë flakën automjeteve të përdorura nga atasheu ushtarak bullgar në vend dhe punonjës të tjerë të ambasadës, krijoi një rrezik të konsiderueshëm për jetën dhe trupin e personave nën mbrojtje ligjore ndërkombëtare.
Nga Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë theksojnë se kjo është një vepër penale në fushën e krimeve kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, e cila rrjedh nga Konventa e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e Personave të Mbrojtur Ndërkombëtarisht, përfshirë Përfaqësuesit Diplomatikë.