I dyshuari për të shtënat me armë zjarri në SHBA akuzohet për tentativë vrasjeje ndaj Trumpit
Cole Allen, i dyshuari për të shtënat e së shtunës gjatë Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, doli të hënën para një gjykate federale me akuza që përfshijnë tentativë për atentat ndaj presidentit amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Akuza të tjera me të cilat përballet Allen përfshijnë transportimin e armëve të zjarrit dhe municionit përtej kufijve shtetërorë, si dhe shkrepjen e armës gjatë kryerjes së një krimi të dhunshëm, raportoi Politico.
Tentativa për atentat ndaj një presidenti të SHBA-së mund të dënohet me dënim maksimal me burgim të përjetshëm.
Allen do të mbetet në paraburgim në pritje të një seance dëgjimore për ndalim afatgjatë, e cila është caktuar për të enjten.
Allen, një 31-vjeçar nga Kalifornia, u arrestua të shtunën pasi u përpoq të kalonte një pikë kontrolli të Shërbimit Sekret në hotelin Hilton në Washington, ku po mbahej darka vjetore.