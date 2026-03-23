I dhuroi trofeun Mançester Sitit me 2 gola, O’Railli nuk e fsheh lumturinë: Gjithçka e pabesueshme!

Niko O’Railli realizoi dygolësh kundër Arsenalit në finalen e Kupës së Ligës dhe i dhuroi fitoren Mançester Sitit.
“Është një ndjenjë e pabesueshme të fitosh një finale dhe të mposhtësh Arsenalin. E dimë sa të mirë janë! Tani duhet të ndërtojmë gjithçka mbi këtë fitore. Do të na japë një vrull të mirë për më tej.
Pati pak mosbesim të shihja të gjithë tifozët duke brohoritur ashtu kur shënova ato gola dhe është vërtet një ndjenjë e mirë dhe një fundjavë e mrekullueshme ditëlindjeje. E gjithë familja ime erdhi. Janë të gjithë në tribuna dhe mezi pres të festoj me ata”, deklaroi ai pas fitores.

