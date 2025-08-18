I dërguari kryesor i Putinit ndan në Twitter deklaratën e Trump se nuk ka nevojë për armëpushim në Ukrainë

I dërguari kryesor i Putinit ndan në Twitter deklaratën e Trump se nuk ka nevojë për armëpushim në Ukrainë

Kirill Dmitriev, një ndihmës kyç i Presidentit rus Vladimir Putin, ndau një deklaratë të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke minimizuar rëndësinë e një armëpushimi në Ukrainë.

Duke postuar në X, ndërsa Trump mbante një konferencë për shtyp me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, Dmitriev ndau një citat nga presidenti amerikan: “Të gjitha marrëveshjet e paqes që bëra u bënë pa armëpushim.”

Më parë, Dmitriev postoi: “Paqe e qëndrueshme kundrejt armëpushimit të përkohshëm.”

Kremlini prej kohësh i ka shmangur kërkesat e Trump dhe udhëheqësve të tjerë perëndimorë për të rënë dakord për një armëpushim në Ukrainë. Në vend të kësaj, ai ka nxitur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të zgjidhur luftën dhe për të adresuar atë që Kremlini i quan “shkaqet rrënjësore” të konfliktit.

 

 

Më parë, Nigel Gould-Davies, bashkëpunëtor i lartë për Rusinë dhe Euroazinë në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, i tha CNN-së se ishte “thellësisht shqetësuese” që Trump kishte braktisur kërkesën e tij që Rusia të binte dakord për një armëpushim dhe se ai “po përqafon gjithnjë e më shumë pikëpamjen e Putinit se në vend të kësaj, lufta mund të përfundojë vetëm me një ‘zgjidhje gjithëpërfshirëse’”.

MARKETING

Të ngjajshme

VMRO-DPMNE: LSDM dhe Zaevi kanë keqpërdorur fondet e Erasmus +

VMRO-DPMNE: LSDM dhe Zaevi kanë keqpërdorur fondet e Erasmus +

Trump: Është nder t’i kemi evropianët në Shtëpinë e Bardhë

Trump: Është nder t’i kemi evropianët në Shtëpinë e Bardhë

FOTO/ Publikohet foto familjare e Trump me Zelenskyn dhe liderët e BE-së

FOTO/ Publikohet foto familjare e Trump me Zelenskyn dhe liderët e BE-së

Mediat egjiptiane: Hamasi pranon propozimin e ndërmjetësve për armëpushim 60-ditor në Gaza

Mediat egjiptiane: Hamasi pranon propozimin e ndërmjetësve për armëpushim 60-ditor në Gaza

Nikollovski: Prioritetet e Qeverisë janë rikonstruimi i Korridorit 10 dhe rrethrrotullimi i Shkupit

Nikollovski: Prioritetet e Qeverisë janë rikonstruimi i Korridorit 10 dhe rrethrrotullimi i Shkupit

Trump: Putin pret telefonatën time pas takimit me Zelensky

Trump: Putin pret telefonatën time pas takimit me Zelensky