I dërguari kryesor i Putinit ndan në Twitter deklaratën e Trump se nuk ka nevojë për armëpushim në Ukrainë
Kirill Dmitriev, një ndihmës kyç i Presidentit rus Vladimir Putin, ndau një deklaratë të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke minimizuar rëndësinë e një armëpushimi në Ukrainë.
Duke postuar në X, ndërsa Trump mbante një konferencë për shtyp me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, Dmitriev ndau një citat nga presidenti amerikan: “Të gjitha marrëveshjet e paqes që bëra u bënë pa armëpushim.”
Më parë, Dmitriev postoi: “Paqe e qëndrueshme kundrejt armëpushimit të përkohshëm.”
Kremlini prej kohësh i ka shmangur kërkesat e Trump dhe udhëheqësve të tjerë perëndimorë për të rënë dakord për një armëpushim në Ukrainë. Në vend të kësaj, ai ka nxitur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të zgjidhur luftën dhe për të adresuar atë që Kremlini i quan “shkaqet rrënjësore” të konfliktit.
Më parë, Nigel Gould-Davies, bashkëpunëtor i lartë për Rusinë dhe Euroazinë në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, i tha CNN-së se ishte “thellësisht shqetësuese” që Trump kishte braktisur kërkesën e tij që Rusia të binte dakord për një armëpushim dhe se ai “po përqafon gjithnjë e më shumë pikëpamjen e Putinit se në vend të kësaj, lufta mund të përfundojë vetëm me një ‘zgjidhje gjithëpërfshirëse’”.