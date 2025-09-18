I dërguari i posaçëm i OKB-së për Sirinë njofton dorëheqjen

I dërguari i posaçëm i OKB-së për Sirinë njofton dorëheqjen

I dërguari i posaçëm i OKB-së për Sirinë, Geir Pedersen, ka njoftuar dorëheqjen nga posti ku shërbeu për më shumë se gjysmë dekade gjatë luftës civile në vend që përfundoi vitin e kaluar, transmeton Anadolu.

“Dua ta bëj me dije këshillin se i kam komunikuar sekretarit të përgjithshëm synimin tim për t’u tërhequr pas më shumë se gjashtë vitesh e gjysmë në detyrën si i dërguar i posaçëm i OKB-së për Sirinë dhe ai e ka pranuar me mirënjohje kërkesën time”, tha Pedersen në Këshillin e Sigurimit të OKB-së pas një seance mbi Sirinë.

“Prej kohësh kisha qëllim të lëvizja për arsye personale pas një periudhe të gjatë shërbimi”, tha Pedersen, duke përgëzuar popullin sirian për “guximin dhe humanitetin e jashtëzakonshëm” gjatë krizës.

“Do të largohem në një të ardhme të afërt, por ju siguroj se do të mbetem plotësisht i angazhuar në përgjegjësitë e mia deri në ditën e fundit në detyrë”, shtoi ai.

“Përvoja ime në Siri më ka vërtetuar një të vërtetë të qëndrueshme se ndonjëherë është më e errët para agimit” tha ai, duke theksuar se “progresi dukej krejtësisht i pamundur, deri sa papritur u arrit”.

Duke theksuar “qëndresën dhe vendosmërinë” e popullit sirian, Pedersen i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të sigurojë një “ditë të ndritur” për Sirinë.

I dërguari i sapoemëruar i Sirisë në OKB, Ibrahim Olabi, mori më pas fjalën për të falënderuar Pedersen për përpjekjet e tij.

“Të jesh i dërguar i posaçëm për çfarëdo konflikti, nuk është aspak punë e lehtë”, tha ai.

“Kjo ndoshta nuk është diçka unike për Sirinë, por Siria ka paraqitur sfida të jashtëzakonshme për të gjithë të dërguarit që u ngarkuan me një përgjegjësi kaq të madhe. Por ajo që ndoshta është unike për situatën siriane në largimin e z. të dërguar, është se ai largohet me një shënim shprese, me një histori suksesi”, shtoi ai.

Pedersen u emërua i dërguar i posaçëm i OKB-së për Sirinë në tetor të vitit 2018 dhe më parë ka shërbyer në role të ndryshme në OKB si koordinator i posaçëm për Libanin (2007–2008) dhe përfaqësues personal i Sekretarit të Përgjithshëm për Libanin Jugor (2005–2007).

MARKETING

Të ngjajshme

Buteli me një kandidat shqiptar, BDI: Dështoi tentimi për falsifikim i VLEN-it

Buteli me një kandidat shqiptar, BDI: Dështoi tentimi për falsifikim i VLEN-it

Ish-kryeministri i Malit të Zi: Serbia priste që ne të vepronim si një dorë e zgjatur e Beogradit

Ish-kryeministri i Malit të Zi: Serbia priste që ne të vepronim si një dorë e zgjatur e Beogradit

Trump: Kam vetëm një mosmarrëveshje me Britaninë, njohjen e një shteti palestinez

Trump: Kam vetëm një mosmarrëveshje me Britaninë, njohjen e një shteti palestinez

Starmer: Ne pajtohemi plotësisht për nevojën për paqe në Gaza

Starmer: Ne pajtohemi plotësisht për nevojën për paqe në Gaza

Katër persona dhe një kompani nën hetim për zjarrin në Trubarevë, kërkohet paraburgim për të dyshuarin kryesor

Katër persona dhe një kompani nën hetim për zjarrin në Trubarevë, kërkohet paraburgim për të dyshuarin kryesor

Ramadani në bashkëbisedim me banorët e fshatit Llokë – në Planin Gjeneral parashihet ndërtimi i një ure të mirëfilltë

Ramadani në bashkëbisedim me banorët e fshatit Llokë – në Planin Gjeneral parashihet ndërtimi i një ure të mirëfilltë