I dërguari i Bordit të Paqes: Shpërbërja e organit qeverisës në Gaza kërkon finalizimin e udhërrëfyesit

I dërguari i Bordit të Paqes: Shpërbërja e organit qeverisës në Gaza kërkon finalizimin e udhërrëfyesit

I dërguari kryesor i Bordit të Paqes për Gazën, Nikolay Mladenov tha sot se një vendim i qeverisë për të shpërbërë organin e saj drejtues nënvizon rëndësinë e përfundimit të negociatave për të arritur një plan veprimi për administrimin e pasluftës në territor, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Mladenov tha se vendimi “nënvizon rëndësinë e sjelljes së diskutimeve të udhërrëfyesit në një përfundim të suksesshëm”.

“Është ura lidhëse midis deklaratave dhe zbatimit”, shtoi ai. Mladenov tha se sapo të arrihet marrëveshje mbi dispozitat e mbetura të zbatimit, Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG) do të jetë në gjendje të marrë përgjegjësitë e tij.

Ai tha se përfundimi i udhërrëfyesit do të lejonte fillimin e çarmatimit të armëve, do të lehtësonte tërheqjen e forcave izraelite nga Rripi i Gazës dhe do të hapte rrugën për rindërtim në shkallë të gjerë.

Qeveria e Gazës sot njoftoi shpërbërjen e Komitetit të saj të Emergjencave dhe dorëheqjen e kryetarit të saj në detyrë, duke thënë se ky veprim kishte për qëllim të lehtësonte transferimin e qeverisjes te NCAG si pjesë e një plani veprimi të rënë dakord nga fraksionet palestineze.

NCAG e përshkruan veten si organ jopolitik përgjegjës për menaxhimin e çështjeve të përditshme civile të territorit. I përbërë nga figura kombëtare palestineze, ai ka vepruar nga Kajro që nga mesi i janarit, por ende nuk ka filluar të kryejë detyrat e tij nga brenda Rripit të Gazës.

Më 29 shtator 2025, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi një plan 20-pikësh për t’i dhënë fund luftës në Gaza, përfshirë lirimin e pengjeve izraelite, një tërheqje të pjesshme ushtarake izraelite nga enklava, formimin e një qeverie teknokratike, vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi dhe çarmatimin e Hamasit.

Faza e parë e planit hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Ndërsa Hamasi thotë se i përmbushi detyrimet e tij sipas fazës fillestare, Izraeli nuk ka arritur të zbatojë angazhimet e tij dhe ka vazhduar sulmet e tij të përditshme.

Izraeli ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 173 mijë të tjerë në një ofensivë vdekjeprurëse në Gaza që nga tetori 2023.

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