I dërguari amerikan: Një vend i ri do t’u bashkohet Akordeve Abrahamike për normalizim me Izraelin
Një vend i ri do t’u bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve të normalizimit me Izraelin, të njohura kolektivisht si Akordet Abrahamike, njoftoi sot i dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, transmeton Anadolu.
Witkoff refuzoi të specifikojë se cili vend do t’i bashkohet, por tha se njoftimi do të bëhet të enjten në mbrëmje gjatë një eventi, ku ai po kthehet në Washington për të marrë pjesë.
“Po kthehem sonte në Washington sepse do të njoftojmë sonte një vend tjetër që po u bashkohet Akordeve Abrahamike”, tha Witkoff gjatë një forumi biznesi në Miami të Floridas.
Trump është planifikuar të presë liderët e pesë vendeve të Azisë Qendrore – Kazakistan, Uzbekistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Kirgistan – në Shtëpinë e Bardhë sot në mbrëmje. Nuk është e qartë nëse njoftimi do të bëhet gjatë darkës, por presidenti amerikan pritet të marrë pjesë në çdo njoftim të rëndësishëm.
Akordet Abrahamike janë marrëveshje normalizimi të nënshkruara midis Izraelit dhe disa vendeve me shumicë myslimane gjatë mandatit të parë të Trumpit. Aktualisht, katër shtete janë bashkuar me këto marrëveshje paqeje: Bahreini, Maroku, Sudani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Faqja e lajmeve Axios raportoi se vendi që do t’i bashkohet marrëveshjeve është Kazakistani, i cili ka mbajtur marrëdhënie diplomatike me Izraelin që nga viti 1992. Por një zyrtar anonim amerikan ka thënë për Axios se hyrja zyrtare e vendit në marrëveshje bëhet për të rigjallëruar nismën e normalizimit.
“Kjo do të tregojë se Akordet Abrahamike janë një klub ku shumë vende duan të jenë anëtare dhe do të jetë hap për të mbyllur kapitullin e luftës në Gaza dhe për të ecur përpara drejt më shumë paqeje dhe bashkëpunimi në rajon”, ka thënë zyrtari amerikan.
Ky njoftim vjen ndërsa Izraeli përballet me marrëdhënie ndërkombëtare të dëmtuara ndjeshëm nga lufta dyvjeçare në Rripin e Gazës, ku janë vrarë gati 70.000 palestinezë.
Shumë shtete ose kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Tel Avivin ose kanë njohur Palestinën në mënyrë të njëanshme si përgjigje ndaj luftës.