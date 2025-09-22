I dërguari amerikan në OKB: SHBA-ja do të mbrojë çdo centimetër të territorit të NATO-s

I dërguari amerikan në OKB: SHBA-ja do të mbrojë çdo centimetër të territorit të NATO-s

Ky inkursion erdhi pasi anëtarja tjetër e NATO-s, Polonia, tha më herët gjatë këtij muaji se dronë rusë kishin shkelur hapësirën e saj ajrore teksa po kryenin një sulm në Ukrainë. Varshava e cilësoi këtë “akt të agresionit”.

Presidenti amerikan, Donald Trump, gjatë fundjavës dënoi shkeljen e fundit të hapësirës ajrore duke u zotua se do të mbrojë Poloninë dhe shtetet e Baltikut në rast të një përshkallëzimi nga Rusia.

I pyetur nëse do të ndihmojë në mbrojtjen e shteteve të Bashkimit Evropian nëse Rusia intensifikon armiqësitë, Trump u tha gazetarëve: “Po, do t’i mbroj”.

Presidenti Trump ka bërë thirrje për paqe dhe i ka kërkuar homologut rus, Vladimir Putin, t’i japë fund luftës në Ukrainë, por Moska nuk ka dhënë sinjale se është e gatshme t’i bindet presionit amerikan.

 

Trump disa herë është shprehur se është i zhgënjyer me Putinin.

“Në kohën kur presidenti Trump dhe SHBA-ja janë përqendruar dhe kanë shpenzuar shumë kohë e përpjekje që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të marrë fund, ne presim që Rusia të gjejë mënyra për të ulur tensionet e jo të rrezikojë zgjerimin” e luftës, shtoi Waltz në fjalimin e tij të parë para Këshillit.

Përveç Polonisë dhe Estonisë, edhe Rumania më herët gjatë muajit ka raportuar se një dron rus ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Fuqitë perëndimore kanë paralajmëruar se Rusia po luan me zjarr me këto inkursione në hapësirën ajrore të NATO-s, teksa aleanca ka një pakt për mbrojtje kolektive./REL

 

 

 

MARKETING

Të ngjajshme

Aksidenti tragjik ajror i “Air India”! Gjykata: Pasojat u trajtuan në mënyrë jo të përgjegjshme

Aksidenti tragjik ajror i “Air India”! Gjykata: Pasojat u trajtuan në mënyrë jo të përgjegjshme

Shtëpia e Bardhë: Trump do të zhvillojë takime dypalëshe me Zelenskyn dhe liderët e BE-së gjatë asamblesë së OKB-së

Shtëpia e Bardhë: Trump do të zhvillojë takime dypalëshe me Zelenskyn dhe liderët e BE-së gjatë asamblesë së OKB-së

Sulmi kibernetik/ Sërish vonesa në fluturime në gjithë Europën

Sulmi kibernetik/ Sërish vonesa në fluturime në gjithë Europën

Presidenti sirian: Rënia e regjimit të Asadit solli një “fazë të re historike” për rajonin

Presidenti sirian: Rënia e regjimit të Asadit solli një “fazë të re historike” për rajonin

KSHZ: Janë konfirmuar 303 lista për kryetar të komunave dhe të Qytetit të Shkupit

KSHZ: Janë konfirmuar 303 lista për kryetar të komunave dhe të Qytetit të Shkupit

Qani Nesimi jep dorëheqje nga posti i Myftiut të Tetovës

Qani Nesimi jep dorëheqje nga posti i Myftiut të Tetovës