I dehur dhe me thikë, tentoi të grabisë kazinon

I dehur dhe me thikë, tentoi të grabisë kazinon

Më 15.07.2026 në Tetovë, zyrtarët policorë kanë privuar nga liria personin K.V. (32) nga Tetova, për shkak të dyshimit të bazuar se me kërcënim me thikë ka tentuar të kryejë veprën penale “grabitje”, po atë ditë në ora 11:05 në një kazino në Tetovë. Tek personi është kryer edhe bastisje, ndërsa pas kryerjes së alkotestit tek ai është konstatuar prania e 2.49 promilëve alkool në gjak. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të dorëzohet parashtresa përkatëse.

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