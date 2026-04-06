“I çmendur”: Ligjvënësit amerikanë kritikojnë Trumpin për Iranin, thonë se kërcënimet përbëjnë “krime lufte”
MARKETING
Senatori demokrat amerikan Chris Murphy kritikoi kërcënimet e fundit të presidentit Donald Trump ndaj Iranit, duke thënë se ato do të përbënin “krime lufte” nëse realizohen, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Trump po u telefonon gazetarëve sot për t’u thënë se do të kryejë krime masive lufte javën e ardhshme, udhëheqësit e GOP duhet ta ndalin atë”, tha Murphy në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
“Pa marrë parasysh që shkatërrimi i urave dhe centraleve elektrike dhe vrasja e iranianëve të pafajshëm nuk do ta rihapë Ngushticën. Kjo është gjithashtu një krim i qartë lufte”, shtoi ai.
Më herët, Trumpi tha në platformën e tij Truth Social se e marta do të jetë “Dita e Centraleve Elektrike dhe Dita e Urave, të gjitha në një, në Iran”.
“Nuk do të ketë asgjë si kjo!!! Hapeni atë dreq Ngushtice, ju bastardë të çmendur, përndryshe do të jetoni në ferr – vetëm shikoni ! Lavdi Allahut”, shtoi Trump.
Presidenti amerikan i përsëriti kërcënimet e tij në disa intervista të dielën ndërsa kufizimet e Iranit për transportin përmes Ngushticës së Hormuzit vazhduan të rrisin çmimet globale të energjisë.
“Trump as që po pretendon se po zgjedh objektiva ushtarake. Ai po premton të bombardojë të gjitha centralet elektrike dhe urat e Iranit”, tha më tej Murphy, duke shtuar se “këshilltarët e Trumpit po i thonë të godasë objektiva civile sepse kjo do të shkaktojë trazira dhe potencialisht do të rrëzojë regjimin” dhe paralajmëroi se plani nënkupton vrasjen e dhjetëra mijëra civilëve për të shkaktuar një “panik kombëtar”.
Murphy tha se edhe goditjet e pjesshme ndaj infrastrukturës së Iranit do të rezultonin me viktima civile dhe do të përbënin krim lufte, duke paralajmëruar se “edhe shkatërrimi i një pjese do të vrasë mijëra njerëz të pafajshëm që punojnë në ato centrale dhe udhëtojnë në rrugët e vendit. Edhe kjo është një krim lufte”.
Senatorë të tjerë amerikanë, përfshirë Bernie Sanders dhe Chuck Schumer, gjithashtu kritikuan deklaratat e Trumpit në X, ku Schumer tha se presidenti “po flet si një i çmendur i pakontrolluar” ndërsa Sanders e quajti presidentin “një individ me çrregullime mendore”.
Gjithashtu, senatorja Elissa Slotkin shkroi në X se deklaratat e Trumpit “nëse zbatohen do të shkelnin ligjin e konfliktit të armatosur”, duke shtuar se vendimet e tij po na bëjnë “më pak të sigurt jashtë vendit, po rrisin çmimet dhe po kushtojnë gjak dhe burime amerikane. Ai duhet të negociojë një mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte, të hapë Ngushticën e Hormuzit dhe të kthejë luftëtarët tanë në shtëpi”.
Në përgjigje të deklaratave të Trumpit, kongresistja Yassamin Ansari shkroi në X se presidenti amerikan “është një i çmendur i pakontrolluar dhe një kërcënim për sigurinë kombëtare të vendit tonë dhe të pjesës tjetër të botës”.
Ish-kongresistja Marjorie Taylor Greene shkroi në X: “Ngushtica është e mbyllur sepse SHBA-ja dhe Izraeli filluan luftën e paprovokuar kundër Iranit bazuar në të njëjtat gënjeshtra bërthamore që kanë thënë për dekada, se në çdo moment Irani do të zhvillonte një armë bërthamore”.
“E dini kush ka armë bërthamore? Izraeli. Ata janë më se të aftë të mbrojnë veten pa pasur nevojë që SHBA-ja të luftojë luftërat e tyre, të vrasë njerëz të pafajshëm dhe fëmijë dhe të paguajë për këtë. Kërcënimet e Trumpit për të bombarduar centrale elektrike dhe ura dëmtojnë popullin iranian, pikërisht njerëzit që Trump pretendonte se po i çlironte”, shtoi ajo.