I armatosur, tentoi të hyjë në rezidencën e Trump-it, vritet nga Shërbimi Sekret në Mar-a-Lago
Shërbimi Sekret i SHBA-së njoftoi të dielën në mëngjes se një burrë i armatosur u qëllua për vdekje pasi hyri në perimetrin e sigurisë së Mar-a-Lagos, rezidencës së Donald Trump në Florida, raporton A2CNN.
Edhe pse presidenti amerikan shpesh kalon fundjavat në resort, ai ishte në Shtëpinë e Bardhë në Uashington në momentin kur ndodhi incidenti.
Identiteti i personit që u qëllua nuk është bërë i ditur. Sipas Shërbimit Sekret, ai u “pikas nga porta veriore e pronës Mar-a-Lago duke mbajtur në dorë një pushkë dhe një bidon me karburant”.
Ai u qëllua nga agjentë të Shërbimit Sekret dhe një zëvendës sherif i qarkut Palm Beach, tha agjencia.